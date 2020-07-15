Metallica открыла доступ к концертной записи 1994 года (Видео)

Американская метал-группа Metallica, чтобы поддержать своих фанатов во время пандемии коронавируса, продолжает публиковать полные записи своих прошлых концертов. В этот раз участники опубликовали запись 1994 года.

На YouTube-канале группы был выложен двухчасовой концерт Live in Mountain View, который состоялся в городе Маунтин-Вью штата Калифорния (США) 22 июля 1994 года.

"Записано с двух старых пыльных кассет VHS из подвала Ларса (барабанщик Ларс Ульрих, - ред)", - говорится в сообщении.

Следующие записи в рамках проекта #MetallicaMondays музыканты будут выкладывать каждый понедельник.

Напомним, что недавно в открытом доступе также появилась запись двухчасового концерта Live in Madrid, который состоялся в Испании 31 мая 2008 года.