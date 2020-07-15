Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ
В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ
Качура: мы добились отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов
Качура: мы добились отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов
Зарезали в юбилей: в Британии убили известного бойца ММА
Зарезали в юбилей: в Британии убили известного бойца ММА
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд

Metallica открыла доступ к концертной записи 1994 года (Видео)

Metallica открыла доступ к концертной записи 1994 года (Видео)
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Американская метал-группа Metallica, чтобы поддержать своих фанатов во время пандемии коронавируса, продолжает публиковать полные записи своих прошлых концертов. В этот раз участники опубликовали запись 1994 года.

На YouTube-канале группы был выложен двухчасовой концерт Live in Mountain View, который состоялся в городе Маунтин-Вью штата Калифорния (США) 22 июля 1994 года.

"Записано с двух старых пыльных кассет VHS из подвала Ларса (барабанщик Ларс Ульрих, - ред)", - говорится в сообщении.

Следующие записи в рамках проекта #MetallicaMondays музыканты будут выкладывать каждый понедельник.

"Американская расплата": Bon Jovi напомнила о смерти Джорджа Флойда (Видео)

Напомним, что недавно в открытом доступе также появилась запись двухчасового концерта Live in Madrid, который состоялся в Испании 31 мая 2008 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Калифорния, Metallica, Запись.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
02 Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
03 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
04 "Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии
05 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Максим Чмерковский трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)
Максим Чмерковский трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь