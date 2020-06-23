Группа Metallica открыла доступ к записи концерта в Испании в 2008 году (Видео)

Вчера, 22 июня, на YouTube-канале группы был выложен двухчасовой концерт Live in Madrid, который состоялся в Испании 31 мая 2008 года. Следующие записи в рамках проекта #MetallicaMondays музыканты будут выкладывать каждый понедельник.