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"Американская расплата": Bon Jovi напомнила о смерти Джорджа Флойда (Видео)

"Американская расплата": Bon Jovi напомнила о смерти Джорджа Флойда (Видео)
Обновлено 09:13 Сегодня Телеграф
Легендарная американская рок-группа Bon Jovi размышляет о событиях, которые происходят в Штатах, в новой песне American Reckoning.

Bon Jovi переосмысливает смерть американца Джорджа Флойда и последовавших после протестов в истории США над новой песней группы "American Reckoning".

Об этом сообщает Rolling Stone.

Группа презентовала lyrics-видео на новую песню, наполненную болью и горечью, в которой описаны события дня смерти Джорджа Флойда.

Фронтмен группы Джон Бон Джови заявил, что не мог оставить без внимания эту ситуацию: "Я был вынужден написать ее (песню - ред.), как свидетель истории.

Также он добавил, что способность артиста использовать свой голос, для озвучивания проблем волнующих всех, является величайшим даром. 

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Чистая выручка группы и Island Records от выпуска композиции "American Reckoning" поддержит инициативу Брайана Стивенсона "Равное правосудие" до 31 декабря 2020 года.

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Все по теме:

Песня, Bon Jovi, Группа, Джордж Флойд.

Автор:

Телеграф
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