"Американская расплата": Bon Jovi напомнила о смерти Джорджа Флойда (Видео)

Легендарная американская рок-группа Bon Jovi размышляет о событиях, которые происходят в Штатах, в новой песне American Reckoning.

Bon Jovi переосмысливает смерть американца Джорджа Флойда и последовавших после протестов в истории США над новой песней группы "American Reckoning".

Об этом сообщает Rolling Stone.

Группа презентовала lyrics-видео на новую песню, наполненную болью и горечью, в которой описаны события дня смерти Джорджа Флойда.

Фронтмен группы Джон Бон Джови заявил, что не мог оставить без внимания эту ситуацию: "Я был вынужден написать ее (песню - ред.), как свидетель истории.

Также он добавил, что способность артиста использовать свой голос, для озвучивания проблем волнующих всех, является величайшим даром.

Чистая выручка группы и Island Records от выпуска композиции "American Reckoning" поддержит инициативу Брайана Стивенсона "Равное правосудие" до 31 декабря 2020 года.