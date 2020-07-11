Эминем и Kid Cudi выпустили совместный сингл (Видео)

Название трека походит от прозвища Эминема, которое также является названием его второго альбома, - Slim Shady, а Moon Man — это отсылка альбомам Kid Cudi. В песне рэперы поднимают важные на даный момент темы - пандемия коронавируса и убийство Джорджа Флойда. Это уже не первая совместная работа музыкантов - в 2010 году они работали над треком I Hear Them Calling Me.