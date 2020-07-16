COVID-19 в Украине: число новых случаев немного выросло

В Украине за минувшие сутки подтвердили 848 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на сегодня, 16 июля, в Украине зафиксировали 848 новых случаев COVID-19. От коронавируса умерли 18 человек, 800 – выздоровели.

Такие данные приведены на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Львовской области (197) и в столице (116 случаев).

Ситуация по областях:

Винницкая область - 2221

Волынская область - 3147

Днепропетровская область - 1163

Донецкая область - 776

Житомирская область - 1569

Закарпатская область - 4166

Запорожская область - 642

Ивано-Франковская область - 3242

Кировоградская область - 675

г. Киев - 6613

Киевская область - 3144

Львовская область - 7622

Луганская область - 98

Николаевская область - 498

Одесская область - 2375

Полтавская область - 343

Ровенская область - 485

Сумская область - 348

Тернопольская область - 2337

Харьковская область - 2845

Херсонская область - 206

Хмельницкая область - 930

Черновицкая область - 5232

Черкасская область - 783

Черниговская область - 628

Всего в Украине уже подтвердили 56 455 случаев коронавирусной болезни и 1 445 ее жертв.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 16 июля составляет 26079.

Лечится от COVID-19 на данный момент на амбулаторном лечении 41571 больной.