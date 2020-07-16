COVID-19 в Украине: число новых случаев немного выросло

По состоянию на сегодня, 16 июля, в Украине зафиксировали 848 новых случаев COVID-19. От коронавируса умерли 18 человек, 800 – выздоровели.
Такие данные приведены на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Львовской области (197) и в столице (116 случаев).
Ситуация по областях:
Винницкая область - 2221
Волынская область - 3147
Днепропетровская область - 1163
Донецкая область - 776
Житомирская область - 1569
Закарпатская область - 4166
Запорожская область - 642
Ивано-Франковская область - 3242
Кировоградская область - 675
г. Киев - 6613
Киевская область - 3144
Львовская область - 7622
Луганская область - 98
Николаевская область - 498
Одесская область - 2375
Полтавская область - 343
Ровенская область - 485
Сумская область - 348
Тернопольская область - 2337
Харьковская область - 2845
Херсонская область - 206
Хмельницкая область - 930
Черновицкая область - 5232
Черкасская область - 783
Черниговская область - 628
Всего в Украине уже подтвердили 56 455 случаев коронавирусной болезни и 1 445 ее жертв.
Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 16 июля составляет 26079.
Лечится от COVID-19 на данный момент на амбулаторном лечении 41571 больной.