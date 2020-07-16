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COVID-19 в Украине: число новых случаев немного выросло

COVID-19 в Украине: число новых случаев немного выросло
10:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Украине за минувшие сутки подтвердили 848 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на сегодня, 16 июля, в Украине зафиксировали 848 новых случаев COVID-19. От коронавируса умерли 18 человек, 800 – выздоровели.

Такие данные приведены на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Львовской области (197) и в столице (116 случаев).

Ситуация по областях: 

  • Винницкая область - 2221

  • Волынская область - 3147

  • Днепропетровская область - 1163

  • Донецкая область - 776

  • Житомирская область - 1569

  • Закарпатская область - 4166

  • Запорожская область - 642

  • Ивано-Франковская область - 3242

  • Кировоградская область - 675

  • г. Киев - 6613

  • Киевская область - 3144

  • Львовская область - 7622

  • Луганская область - 98

  • Николаевская область - 498

  • Одесская область - 2375

  • Полтавская область - 343

  • Ровенская область - 485

  • Сумская область - 348

  • Тернопольская область - 2337

  • Харьковская область - 2845

  • Херсонская область - 206 

  • Хмельницкая область - 930

  • Черновицкая область - 5232

  • Черкасская область - 783

  • Черниговская область - 628

COVID-19 забрал жизни 586 890 человек

Всего в Украине уже подтвердили 56 455 случаев коронавирусной болезни и 1 445 ее жертв.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 16 июля составляет 26079.

Лечится от COVID-19 на данный момент на амбулаторном лечении 41571 больной.

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Все по теме:

Украина, Вирус, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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