40 лет назад не стало Владимира Высоцкого: лучшие песни поэта (Видео)

Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 году в Москве.
Как поэт Высоцкий реализовал себя прежде всего в жанре авторской песни. Первые из написанных им произведений относятся к началу 1960-х годов. Вначале они исполнялись в кругу друзей, позже получили широкую известность благодаря распространявшимся по стране магнитофонным записям.
Несмотря на то, что в живых его нет уже 40 лет, некоторые его роли в кино помнятся не хуже его музыки. Он исполнил более 20 ролей в театре и столько же в кино. Для большинства картин, в которых он снялся, Высоцкий написал песни и сам их исполнил.
Предлагаем послушать десять песен Владимира Высоцкого, которые всегда будут актуальны.
"Мне каждый вечер зажигают свечи"
"Песня о Земле"
"Баллада о детстве"
"Пожары"
"Братские могилы"
"Горная лирическая"
"Я не люблю"
"Баллада о борьбе"
"Баллада о любви"
"Прерванный полет"
Как сообщалось ранее, легендарная ABBA готовит к выходу пять новых синглов.