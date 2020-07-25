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40 лет назад не стало Владимира Высоцкого: лучшие песни поэта (Видео)
40 лет назад не стало Владимира Высоцкого: лучшие песни поэта (Видео)

40 лет назад не стало Владимира Высоцкого: лучшие песни поэта (Видео)

40 лет назад не стало Владимира Высоцкого: лучшие песни поэта (Видео)
17:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
25 июля 1980 году ушел из жизни актер и музыкант Владимир Высоцкий. Сегодня мы вспомним о лучших музыкальных произведениях легендарного поэта и автора песен.

Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 году в Москве.

Как поэт Высоцкий реализовал себя прежде всего в жанре авторской песни. Первые из написанных им произведений относятся к началу 1960-х годов. Вначале они исполнялись в кругу друзей, позже получили широкую известность благодаря распространявшимся по стране магнитофонным записям.

Несмотря на то, что в живых его нет уже 40 лет, некоторые его роли в кино помнятся не хуже его музыки. Он исполнил более 20 ролей в театре и столько же в кино. Для большинства картин, в которых он снялся, Высоцкий написал песни и сам их исполнил.

Предлагаем послушать десять песен Владимира Высоцкого, которые всегда будут актуальны.

"Мне каждый вечер зажигают свечи"

"Песня о Земле"

"Баллада о детстве"

"Пожары"

"Братские могилы"

"Горная лирическая"

"Я не люблю"

"Баллада о борьбе"

The Rolling Stones опубликовали видео своей неизвестной песни

"Баллада о любви"

"Прерванный полет"

Как сообщалось ранее, легендарная ABBA готовит к выходу пять новых синглов.

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Все по теме:

Смерть, Песни, Владимир Высоцкий.

Автор:

Телеграф
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