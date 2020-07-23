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Легендарная ABBA готовит к выходу пять новых синглов

Легендарная ABBA готовит к выходу пять новых синглов
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярная в 80-х шведская музыкальная группа пообещала своим поклонникам выпустить пять новых песен в 2021 году.

Первоначально квартет собирался выпустить новую музыку в конце этого года, но они были вынуждены отказаться от этой затеи из-за пандемии коронавируса, сообщает издание The Independent.

Соведущий подкаста "Reasons To Be Cheerful" Джефф Ллойд рассказал в среду, 22 июля, что лично пообщался с участником группы ABBA Бьорном Ульвеусом.

"Они записали пять новых песен, которые должны были выйти в конце прошлого года. Но из-за технических трудностей и пандемии, процесс затянулся. Бьорн пообещал мне, что новая музыка выйдет в следующем году", - сообщил ведущий.

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О новых треках известно, что один из них называется "I Still Have Faith In You", другой - "Don’t Shut Me Down". Одна песня будет танцевальной, другая - балладой.

Напомним, группа ABBA - шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972-1982 годах и с 2018 года, названный по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров.

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Последний студийный альбом ABBA был выпущен в 1982 году, а три неизданных песни были обнародованы десять лет спустя, в 1993 и 1994 годах.

На пике своей славы группа состояла из двух супружеских пар, но и те, и другие отношения со временем распались.

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АББА, Музыка, Песни.

Автор:

Телеграф
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