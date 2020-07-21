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Продолжает радовать фанов: Metallica обнародовала еще один концерт (Видео)

Продолжает радовать фанов: Metallica обнародовала еще один концерт (Видео)
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф
Всемирно известная группа Metallica опубликовала запись берлинского концерта 2006 года, посвященного 20-летию Master of Puppets.

Американская метал-группа Metallica продолжает делиться полными записями своих старых концертов, дабы поддержать своих фанатов во время пандемии COVID-19.

Так, на YouTube-канале коллектива обнародовали концерт Live in Berlin, который длится 2,5 часа. Шоу проходило в столице ФРГ, Берлине 6 июня 2006 года и было частью тура, посвященного 20-летию альбома Master of Puppets.

Смотрите видео концерта группы Metallica 06.06.06:

Еще одно видео в рамках проекта #MetallicaMondays появится уже 27 июля.

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Напомним, ранее на YouTube-канале группы был выложен двухчасовой концерт Live in Mountain View, который состоялся в городе Маунтин-Вью штата Калифорния (США) 22 июля 1994 года.

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Концерт, Metallica, Группа.

Автор:

Телеграф
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