Ксения Мишина показала, как выглядел Александр Эллерт в молодости: "Да что вы знаете о моде"

Известная актриса, первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина продолжает опровергать различные слухи в сети об ее расставании с победителем проекта, комиком Александром Эллертом.

На своей странице в Инстаграм Ксения делится различными фото и видео их совместной жизни. 11 июля актриса насмешила сеть, опубликовав архивный снимок Эллерта 15-летней давности. У себя в сторис Мишина показала, как комик выглядел в свои 20 лет.

На фото Александр предстал с необычной прической: асимметричной стрижкой - с одной стороны с волосами по плечи, а с другой короче.

"Да что вы знаете о моде" - подписала фото Мишина.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ксения Мишина и Александр Эллерт исполнили свое обещание, которые дали друг другу еще на проекте "Холостячка". Пара сделала совместные тату: на ногах они набили по сердечку.