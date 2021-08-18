Укр

"С годовщиной, любимая": Александр Эллерт озадачил сеть любовным видео с Мишиной

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
123
"С годовщиной, любимая": Александр Эллерт озадачил сеть любовным видео с Мишиной Новость обновлена 18 августа 2021, 16:07
Ксения Мишина и Александр Эллерт

Комик Александр Эллерт опубликовал романтическое видео, которое посвятил Ксении Мишиной.

Первая украинская "Холостячка", актриса Ксения Мишина и ее избранник комик Александр Эллерт после окончания проекта долгое время оставались вместе, однако в июле 2021 года их история закончилась. Пара объявила о расставании.

Спустя месяц, Александр Эллерт на своей странице в Инстаграм опубликовал романтический ролик — историю любви с Ксенией Мишиной, чем очень озадачил своих подписчиков.

"С годовщиной, любимая" — подписал публикацию Эллерт.

В комментариях фолловеры засыпали комика вопросами, и даже поздравлениями с восстановлением отношений. Большинство фанатов очень обрадовались возможному воссоединению пары.

В сторис Александр позже решил объяснить, почему он так сделал, однако сделал он это в "своем стиле" — отшутился.

Отметим, что в подписках у Александра всего один человек, и это… Ксения Мишина.

Напомним, что Александр Эллерт обошел украинского бизнесмена Алексея Тригубенко и стал победителем первого сезона проекта "Холостячка" в 2020 году, завоевав расположение Ксении Мишиной.

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет