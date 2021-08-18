"С годовщиной, любимая": Александр Эллерт озадачил сеть любовным видео с Мишиной

Комик Александр Эллерт опубликовал романтическое видео, которое посвятил Ксении Мишиной.

Первая украинская "Холостячка", актриса Ксения Мишина и ее избранник комик Александр Эллерт после окончания проекта долгое время оставались вместе, однако в июле 2021 года их история закончилась. Пара объявила о расставании.

Спустя месяц, Александр Эллерт на своей странице в Инстаграм опубликовал романтический ролик — историю любви с Ксенией Мишиной, чем очень озадачил своих подписчиков.

"С годовщиной, любимая" — подписал публикацию Эллерт.

В комментариях фолловеры засыпали комика вопросами, и даже поздравлениями с восстановлением отношений. Большинство фанатов очень обрадовались возможному воссоединению пары.

В сторис Александр позже решил объяснить, почему он так сделал, однако сделал он это в "своем стиле" — отшутился.

Отметим, что в подписках у Александра всего один человек, и это… Ксения Мишина.

Напомним, что Александр Эллерт обошел украинского бизнесмена Алексея Тригубенко и стал победителем первого сезона проекта "Холостячка" в 2020 году, завоевав расположение Ксении Мишиной.