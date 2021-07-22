"Развод – к лицу": Ксения Мишина поразила формами на отдыхе в Крыму

Первая украинская Холостячка, украинская актриса Ксения Мишина и ее избранник с проекта комик Александр Эллерт шокировали фанатов новостью о разрыве своих отношений. Вроде как все было хорошо, и вдруг резко Мишина заявила, что они больше не пара.

Поклонники пары до сих пор не верят, что это пара, тем более, что и Ксения и Александр отдыхают в Крыму.

На своей странице в Инстаграм Ксения нова решила вернуться к образу "сильной и независимой", о чем говорят ее новые публикации. Позируя на фоне моря в оранжевом костюме, который отлично подчеркнул фигуру актрисы, Мишина поразмышляла о том, в чем сила каждой женщины.

"Все что Бог дал женщине не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью" - считает знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Помимо этого в сторис Ксения появляется еще в двух нарядах. А в подписях к ним, актриса призывает девушек полюбить себя.

В комментариях под фото поклонники актрисы отметили, что она очень хорошо выглядит, и разрыв даже пошел ей на пользу.

Ранее, "Телеграф" писал, что сам Эллерт довольно странным образом прокомментировал новость об их разрыве. Сценарист "Квартала 95" опубликовал скриншот с Википедии со значением слова "драма" у себя в Инстаграме.