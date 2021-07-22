Скачать
Четверг, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Предвыборное лето в Харькове: козырь Терехова, шанс Добкина и роль закулисья
Предвыборное лето в Харькове: козырь Терехова, шанс Добкина и роль закулисья
Спикер Рады и нардепы открыто выступили против "Северного потока-2": чего хотят от США и ЕС
Спикер Рады и нардепы открыто выступили против "Северного потока-2": чего хотят от США и ЕС
В компании с Замбией, Сальвадором и Непалом: какие места занимает Украина в международных рейтингах и почему все так плохо (инфографика)
В компании с Замбией, Сальвадором и Непалом: какие места занимает Украина в международных рейтингах и почему все так плохо (инфографика)
Дружит с Прилепиным и поддерживает "ДНР": за что профессоршу Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова
Дружит с Прилепиным и поддерживает "ДНР": за что профессоршу Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова

"Развод – к лицу": Ксения Мишина поразила формами на отдыхе в Крыму

"Развод – к лицу": Ксения Мишина поразила формами на отдыхе в Крыму
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Первая украинская Холостячка, украинская актриса Ксения Мишина и ее избранник с проекта комик Александр Эллерт шокировали фанатов новостью о разрыве своих отношений. Вроде как все было хорошо, и вдруг резко Мишина заявила, что они больше не пара. 

Поклонники пары до сих пор не верят, что это пара, тем более, что и Ксения и Александр отдыхают в Крыму.

На своей странице в Инстаграм Ксения нова решила вернуться к образу "сильной и независимой", о чем говорят ее новые публикации. Позируя на фоне моря в оранжевом костюме, который отлично подчеркнул фигуру актрисы, Мишина поразмышляла о том, в чем сила каждой женщины. 

"Все что Бог дал женщине не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью" - считает знаменитость. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Помимо этого в сторис Ксения появляется еще в двух нарядах. А в подписях к ним, актриса призывает девушек полюбить себя. 

В комментариях под фото поклонники актрисы отметили, что она очень хорошо выглядит, и разрыв даже пошел ей на пользу. 

Ранее, "Телеграф" писал, что сам Эллерт довольно странным образом прокомментировал новость об их разрыве. Сценарист "Квартала 95" опубликовал скриншот с Википедии со значением слова "драма" у себя в Инстаграме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 90

Все по теме:

Отношения, Актриса, Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене: журналист намекнул на их связь с Россией
02 Пострадавшие есть с обеих сторон: выяснились детали вооруженной схватки в киевском метро (видео)
03 По карману многим: выяснилось происхождение золотого унитаза в особняке топ-чина ГИБДД РФ (фото)
04 Оккупанты Крыма выделили сотни миллионов на попытки снабдить водой полуостров
05 "Ждать осталось совсем немного": украинцев предупредили о подорожании электроэнергии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пробежать &quot;Долину смерти&quot; и выжить: украинец стал вторым на самом сложном ультрамарафоне мира (фото)
Пробежать "Долину смерти" и выжить: украинец стал вторым на самом сложном ультрамарафоне мира (фото)
Байден раскрыл будущее &quot;Северного потока-2&quot; и предписания для Украины
Байден раскрыл будущее "Северного потока-2" и предписания для Украины
Непогода в Украине унесла две жизни и обесточила сотню населенных пунктов
Непогода в Украине унесла две жизни и обесточила сотню населенных пунктов
&quot;Где же черта?&quot; В сделке по &quot;Северному потоку-2&quot; недоработали важный позитивный момент для Украины
В сделке по "Северному потоку-2" недоработали важный позитивный момент для Украины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь