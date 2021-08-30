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Мішина і Еллерт й далі підігрівають чутки про своє возз’єднання: пару "засікли" на весіллі друзів

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Мішина і Еллерт й далі підігрівають чутки про своє возз’єднання: пару "засікли" на весіллі друзів Новина оновлена 30 серпня 2021, 08:02
Ксенія Мішина і Саша Еллерт

Актриса зловила букет нареченої і стала "наступною" претенденткою в дружини.

Відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина і комік Олександр Еллерт продовжують інтригувати шанувальників своїм примиренням. Раніше пару "засікли" в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок. Тепер Ксенія і Саша "засвітилися" на весіллі акторів Дмитра Сови і Даші Легейди.

На своїй сторінці в Інстаграм Ксенія опублікувала миле відео, на якому видно, як вона спіймала букет нареченої.

"Хм, подейкують, що зловившим букет дається прекрасний бонус у вигляді "чоловіка". Скільки чекати, хто знає?)" — підписала ролик актриса, на що отримала відповідь від Еллерт в коментарях.

Варто відзначити, що саме відео, мабуть, знімав саме Саша Еллерт. Шанувальники пари дізналися в "крику радості" голос коміка.

Крім цього в мережі з’явилося ще кілька відео, на яких видно, як Мішина і Еллерт потім обіймаються. Маленький син актриси теж не приховував радості і обіймав маму і Олександра.

Нагадаємо, що в липні 2021 року пара оголосила про своє розлучення. Однак через деякий час, Олександр Еллерт на своїй сторінці в Інстаграм опублікував романтичний ролик з Ксенією Мішиной в день їх річниці, чим дуже спантеличив прихильників.

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