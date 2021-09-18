Укр

Ксения Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после расставания

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ксения Мишина Новость обновлена 18 сентября 2021, 12:26
Ксения Мишина

Актриса призналась, что продолжает общение с Сашей Эллертом.

В пятницу, 17 сентября состоялась премьера второго сезона реалити-шоу "Холостячка", в котором приняла участие певица Злата Огневич. После первой вечеринки состоялось пост-шоу "Как выйти замуж", на которое пришла и первая украинская "Холостячка, звезда сериала "Крепостная", актриса Ксения Мишина.

Естественно при обсуждении проекта не обошлось и без вопроса об ее нынешних отношениях с победителем первого сезона — Сашей Эллертом, ведь в июле 2021 года пара объявила, что расходится.

Ксения призналась, что у них сейчас сложный период. Однако они продолжают поддерживать связь, общаются и пытаются всячески восстановить их отношения.

"Это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис — это шанс на развитие" — добавила Мишина.

Напомним, что Александр Эллерт стал победителем первого сезона проекта "Холостячка" в 2020 году. Однако в июле 2021 года Ксения и Саша объявили о расставании. Однако по поведению Эллерта не скажешь, что любовная история пары закончилась. К примеру, в день их годовщины комик поделился романтическим видео с Ксенией Мишиной, чем очень озадачил фанов их пары.

Позже пару "засекли" в аэропорту, когда те отправлялись на отдых на Кипр. А потом и вовсе вместе пришли на свадьбу актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды.

Теги:
#Отношения #Холостячка #Ксения Мишина #Александр Эллерт #Александр Эллерт и Ксения Мишина
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