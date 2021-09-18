Ксенія Мішина вперше розповіла про стосунки з Еллертом після розставання

Актриса зізналася, що продовжує спілкування з Сашею Еллертом.

У п’ятницю, 17 вересня відбулася прем’єра другого сезону реаліті-шоу " Холостячка ", в якому взяла участь співачка Злата Огневич. Після першої вечірки відбулося пост-шоу "Як вийти заміж", на яке прийшла і перша українська "Холостячка, зірка серіалу "Кріпосна", актриса Ксенія Мішина.

Звісно при обговоренні проєкту не обійшлося і без питання про її нинішні стосунки з переможцем першого сезону — Сашком Еллертом, адже в липні 2021 року пара оголосила, що розходиться.

Ксенія зізналася, що у них зараз складний період. Однак вони продовжують підтримувати зв’язок, спілкуються і намагаються всіляко відновити їхні стосунки.

"Це нормально, це відбувається в кожній парі. Криза — це шанс на розвиток" — додала Мішина.

Нагадаємо, що Олександр Еллерт став переможцем першого сезону проєкту "Холостячка" у 2020 році. Однак в липні 2021 року Ксенія і Саша оголосили про розставання. Однак з поведінки Еллерта не скажеш, що любовна історія пари закінчилася. Наприклад, в день їх річниці комік поділився романтичним відео з Ксенією Мішиной, чим дуже спантеличив фанів їх пари.

Пізніше пару "засікли" в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок на Кіпр. А потім вони і зовсім разом прийшли на весілля акторів Дмитра Сови і Даші Легейди.