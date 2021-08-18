"З річницею, кохана": Олександр Еллерт спантеличив мережу любовним відео з Мішиною
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Комік Олександр Еллерт опублікував романтичне відео, яке присвятив Ксенії Мішиній.
Перша українська "Холостячка", актриса Ксенія Мішина та її обранець комік Олександр Еллерт після закінчення проєкту довгий час залишалися разом, проте в липні 2021 року їхня історія закінчилася. Пара оголосила про розставання.
Через місяць, Олександр Еллерт на своїй сторінці в Інстаграм опублікував романтичний ролик — історію кохання з Ксенією Мішиной, чим дуже спантеличив своїх підписників.
"З річницею, кохана" — підписав публікацію Еллерт.
У коментарях фоловерів засипали коміка питаннями, і навіть привітаннями з відновленням відносин. Більшість фанатів дуже зраділи можливого возз’єднання пари.
У сторіс Олександр пізніше вирішив пояснити, чому він так зробив, проте зробив він це в "своєму стилі" — віджартувався.
Відзначимо, що в підписках у Олександра всього одна людина, і це ... Ксенія Мішина.
Нагадаємо, що Олександр Еллерт обійшов українського бізнесмена Олексія Тригубенко і став переможцем першого сезону проєкту "Холостячка" в 2020 році, завоювавши прихильність Ксенії Мішиної.
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