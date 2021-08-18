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"З річницею, кохана": Олександр Еллерт спантеличив мережу любовним відео з Мішиною

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"З річницею, кохана": Олександр Еллерт спантеличив мережу любовним відео з Мішиною Новина оновлена 18 серпня 2021, 16:07
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Комік Олександр Еллерт опублікував романтичне відео, яке присвятив Ксенії Мішиній.

Перша українська "Холостячка", актриса Ксенія Мішина та її обранець комік Олександр Еллерт після закінчення проєкту довгий час залишалися разом, проте в липні 2021 року їхня історія закінчилася. Пара оголосила про розставання.

Через місяць, Олександр Еллерт на своїй сторінці в Інстаграм опублікував романтичний ролик — історію кохання з Ксенією Мішиной, чим дуже спантеличив своїх підписників.

"З річницею, кохана" — підписав публікацію Еллерт.

У коментарях фоловерів засипали коміка питаннями, і навіть привітаннями з відновленням відносин. Більшість фанатів дуже зраділи можливого возз’єднання пари.

У сторіс Олександр пізніше вирішив пояснити, чому він так зробив, проте зробив він це в "своєму стилі" — віджартувався.

Відзначимо, що в підписках у Олександра всього одна людина, і це ... Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що Олександр Еллерт обійшов українського бізнесмена Олексія Тригубенко і став переможцем першого сезону проєкту "Холостячка" в 2020 році, завоювавши прихильність Ксенії Мішиної.

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