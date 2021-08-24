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Мішина і Еллерт знову разом? Зіркову пару помітили в аеропорту

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Мішина і Еллерт знову разом? Зіркову пару помітили в аеропорту Новина оновлена 24 серпня 2021, 12:43
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Шанувальники "зловили" Ксенію Мішину і Сашу Еллерта в аеропорту під час посадки на літак

Відома українська актриса Ксенія Мішина і комік Олександр Еллерт після закінчення проєкту "Холостячка" продовжували відносини, але в липні 2021 року пара оголосила про розставання. Проте цілком імовірно, що їх історія ще не закінчена.

На своїй сторінці в Інстаграм Ксенія повідомила своїм підписникам, що вона разом з сином відправилася у відпустку. Актриса вибрала для відпочинку Кіпр.

А пізніше, на фан-сторінці пари Мішина-Еллерт з’явилися фото, на яких актриса постала в обіймах чоловіка, дуже схожого на Еллерта. Шанувальники пари вважають, що Ксенія і Олександр таки помирилися і разом вирушили на відпочинок.

Відзначимо, що раніше, Олександр Еллерт на своїй сторінці в Інстаграм опублікував романтичний ролик з Ксенією Мішиной в день їх річниці, ніж дуже спантеличив своїх передплатників.

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