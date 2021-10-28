Укр

Мишина и Эллерт снова расстались? Звезда сериала “Крепостная” резко прокомментировала отношения с комиком

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Ксения Мишина рассказала, что не встречается с Эллертом Новость обновлена 28 октября 2021, 18:48
Ксения Мишина рассказала, что не встречается с Эллертом

Ксения Мишина расставила все точки в вопросе об отношениях с Сашей Эллертом.

В начале октября, победитель первого сезона "Холостячки", комик Александр Эллерт, чтобы помириться о своей возлюбленной, совершил невероятный романтический подарок-сюрприз для известной украинской актрисы Ксении Мишиной. И вроде как у него это получилось. Поклонники пары были в восторге от новостей об их примирении, но уже в конце октября Ксения Мишина развеяла все надежды фанатов.

На своей странице в Инстаграм Ксения запустила опросник среди своих подписчиков, и естественно без вопросов об ее отношениях Эллертом не обошлось.

Стоит отметить, что актриса отвечала на этот вопрос в довольно резкой форме. Не тяжело понять, что Ксении не нравится говорить на эту тему. 

"У нас нет отношений, и мы не вместе" — коротко прокомментировала Мишина. 

Отметим, что Саша Эллерт сейчас отдыхает со своей дочерью Элей в Румынии.

Напомним, что после расставания, Саша Эллерт опубликовал романтическое видео с Ксенией, которым поздравил ее годовщиной. Позже пару заметили в аэропорту, когда те отправлялись на отдых. А потом аша и Ксюша вместе пришли на свадьбу актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды, где Мишина поймала букет невесты. А в ноябре в пост-шоу "Как выйти замуж" с Григорием Решетником актриса рассказала, что у них с Эллертом был сложный период, однако влюбленные ве же пытаются наладить связь.

Теги:
#Отношения #Ксения Мишина #Александр Эллерт и Ксения Мишина
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