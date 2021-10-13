Исполнил обещанное на "Холостячке": Саша Эллерт рассказал, как помирился с Ксенией Мишиной

Победитель "Холостячки" организовал для актрисы невероятно романтический вечер.

В июле 2021 года Ксения Мишина и Александр Эллерт объявили о расставании. Однако, на этом их история не закончилась. Комик не захотел терять свою возлюбленную и всячески пытался помириться с актрисой. И ему это таки удалось.

В понедельник, 11 октября, Александр опубликовал совместную сторис с Ксенией, которая намекнула поклонникам пары на их воссоединение. А 13 октября комик окончательно подтвердил это. На своей странице в Инстаграм Эллерт решил развеять все предположения и показал своим подписчикам, как мирился со своей возлюбленной.

Мужчина организовал для любимой полет на вертолете по ночному Киеву (напомним, что Александр боится высоты), а после свечами выложил огромную надпись "Люблю тебя, Ксю". Отметим, что об этой своей "мечте" Мишина говорила еще во время проекта "Холостячка", где она была главной героиней в 2020 году.

Судя по сторис, Ксения была очень рада такому подарку.

Однако есть и "плохая" новость. Пара "пообещала" постить как можно меньше совместных сторис.

Напомним, что после расставания, комик поделился романтическим видео с Ксенией. Позже их заметили в аэропорту, когда те отправлялись на отдых на Кипр. А потом и вовсе вместе пришли на свадьбу актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды. А в ноябре в пост-шоу "Как выйти замуж" с Григорием Решетником актриса рассказала, что у нее в отношениях с Эллертом был сложный период, поэтому сейчас влюбленные пытаются наладить связь.