Мішина та Еллерт знову розійшлися? Зірка серіалу "Кріпосна" різко прокоментувала стосунки з коміком

Ксенія Мішина розставила всі крапки у питанні про стосунки із Сашею Еллертом.

На початку жовтня переможець першого сезону "Холостячки" комік Олександр Еллерт, щоб помиритися зі своєю коханою, зробив неймовірний романтичний подарунок-сюрприз для відомої української актриси Ксенії Мішиної. І начебто у нього це вийшло. Шанувальники пари були в захваті від новин про їхнє примирення, але вже наприкінці жовтня Ксенія Мішина розвіяла всі надії фанатів.

На своїй сторінці в Інстаграм Ксенія запустила опитувальник серед своїх підписників, і звісно ж без питань про її стосунки Еллертом не обійшлося.

Варто зазначити, що актриса відповідала на це питання у досить різкій формі. Не важко зрозуміти, що Ксенії не подобається говорити на цю тему.

"У нас немає стосунків, і ми не разом" — коротко прокоментувала Мішина.

Зазначимо, що Саша Еллерт зараз відпочиває зі своєю дочкою Елею у Румунії.

Нагадаємо, що після розставання Саша Еллерт опублікував романтичне відео з Ксенією, яким привітав її з річницею. Пізніше пару помітили в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок. А потім Саша та Ксюша разом прийшли на весілля акторів Дмитра Сови та Даші Легейди, де Мішина спіймала букет нареченої. А в листопаді в пост-шоу "Як вийти заміж" з Григорієм Решетником актриса розповіла, що у них з Еллертом був складний період, проте закохані таки намагаються налагодити зв’язок.