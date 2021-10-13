Виконав обіцяне на "Холостячці": Саша Еллерт розповів, як помирився з Ксенією Мішиною

Переможець "Холостячки" організував для актриси неймовірно романтичний вечір.

У липні 2021 року Ксенія Мішина та Олександр Еллерт оголосили про розставання. Однак, на цьому їх історія не закінчилася. Комік не захотів втрачати свою кохану і всіляко намагався помиритися з актрисою. І йому це таки вдалося.

У понеділок, 11 жовтня, Олександр опублікував спільну сторіс з Ксенією, яка натякнула шанувальникам пари на їх возз’єднання. А 13 жовтня комік остаточно підтвердив це. На своїй сторінці в Інстаграм Еллерт вирішив розвіяти всі припущення і показав своїм підписникам, як мирився зі своєю коханою.

Чоловік організував для Ксенії політ на вертольоті по нічному Києву (нагадаємо, що Олександр боїться висоти), а після свічками виклав величезний напис "Люблю тебе, Ксю". Відзначимо, що про цю свою "мрію" Мішина говорила ще під час проєкту "Холостячка", де вона була головною героїнею у 2020 році.

Судячи з сторіс, Ксенія була дуже рада такому подарунку.

Однак є і "погана" новина. Пара "пообіцяла" постити якомога менше спільних сторіс.

Нагадаємо, що після розставання, комік поділився романтичним відео з Ксенією. Пізніше їх помітили в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок на Кіпр. А потім і зовсім разом прийшли на весілля акторів Дмитра Сови і Даші Легейди. А в листопаді в пост-шоу "Як вийти заміж" з Григорієм Решетником актриса розповіла, що у неї в стосунках з Еллерт був складний період, тому зараз закохані намагаються налагодити зв’язок.