Рус

Виконав обіцяне на "Холостячці": Саша Еллерт розповів, як помирився з Ксенією Мішиною

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
120
Ксенія і Олександр відновили свої відносини Новина оновлена 13 жовтня 2021, 16:11
Ксенія і Олександр відновили свої відносини

Переможець "Холостячки" організував для актриси неймовірно романтичний вечір.

У липні 2021 року Ксенія Мішина та Олександр Еллерт оголосили про розставання. Однак, на цьому їх історія не закінчилася. Комік не захотів втрачати свою кохану і всіляко намагався помиритися з актрисою. І йому це таки вдалося.

У понеділок, 11 жовтня, Олександр опублікував спільну сторіс з Ксенією, яка натякнула шанувальникам пари на їх возз’єднання. А 13 жовтня комік остаточно підтвердив це. На своїй сторінці в Інстаграм Еллерт вирішив розвіяти всі припущення і показав своїм підписникам, як мирився зі своєю коханою.

Чоловік організував для Ксенії політ на вертольоті по нічному Києву (нагадаємо, що Олександр боїться висоти), а після свічками виклав величезний напис "Люблю тебе, Ксю". Відзначимо, що про цю свою "мрію" Мішина говорила ще під час проєкту "Холостячка", де вона була головною героїнею у 2020 році.

Судячи з сторіс, Ксенія була дуже рада такому подарунку.

Однак є і "погана" новина. Пара "пообіцяла" постити якомога менше спільних сторіс.

Нагадаємо, що після розставання, комік поділився романтичним відео з Ксенією. Пізніше їх помітили в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок на Кіпр. А потім і зовсім разом прийшли на весілля акторів Дмитра Сови і Даші Легейди. А в листопаді в пост-шоу "Як вийти заміж" з Григорієм Решетником актриса розповіла, що у неї в стосунках з Еллерт був складний період, тому зараз закохані намагаються налагодити зв’язок.

Теги:
#Ксенія Мішина #Олександр Еллерт #Олександр Еллерт і Ксенія Мішина
Школа
Україна
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Школа
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
Дата публікації
Категорія
Молочка подорожчає, по м’ясу поки ще думають
Наслідки газових стрибків: зростання цін на блакитне паливо призведе до подорожчання молочки
Дата публікації
Категорія
Мережа рясніє оголошеннями про сертифікати-підробки
Липова вакцинація: купити фальшивий COVID-сертифікат в Україні занадто легко, але за це можуть покарати
Дата публікації
Категорія
У середу, 13 жовтня, в Україні прогнозують зливи
Україну накрили дощі та похолодання, але в деякі області тепло ще повернеться
Дата публікації
Категорія
Прийдешні вихідні — чудова нагода для мандрівки Україною
Де провести "довгі" вихідні на Покров: топ небанальних місць для коротких подорожей Україною