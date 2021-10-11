"Тепер все у неї болить там": Еллерт поділився першим відео з Мішиною після розриву

Переможець "Холостячки" заінтригував свіжим відео з актрисою

У липні 2021 року Ксенія Мішина і Олександр Еллерт оголосили про розставання. Однак, в день їх річниці, 18 серпня, комік і сценарист студії "Квартал 95" поділився романтичним відео з Ксенією, чим дуже спантеличив шанувальників пари.

У понеділок, 11 жовтня, Олександр поділився першим спільним відео з Мішиною після новини про їх розрив, яке розмістив в сторіз Інстаграму.

На ньому Ксенія йде попереду коміка, який в цей час коментує її больові відчуття в ділянці сідниць.

"А дивіться, ця жопа була вчора на сквоші (вид спорту з м’ячем і ракеткою в закритому приміщенні - ред.), взагалі ледве йде. Просто не може ходити і все у неї болить там", — говорить на відео Еллерт.

Додамо, що не так давно Мішину і Еллерта помітили в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок на Кіпр. А потім і зовсім разом прийшли на весілля акторів Дмитра Сови і Даші Легейди.

У листопаді в пост-шоу "Як вийти заміж" з Григорієм Решетніком актриса розповіла, що у неї в стосунках з Еллертом був складний період, тому зараз закохані намагаються налагодити зв’язок.