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"Тепер все у неї болить там": Еллерт поділився першим відео з Мішиною після розриву

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відновили свої відносини Новина оновлена 11 жовтня 2021, 10:54
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відновили свої відносини

Переможець "Холостячки" заінтригував свіжим відео з актрисою

У липні 2021 року Ксенія Мішина і Олександр Еллерт оголосили про розставання. Однак, в день їх річниці, 18 серпня, комік і сценарист студії "Квартал 95" поділився романтичним відео з Ксенією, чим дуже спантеличив шанувальників пари.

У понеділок, 11 жовтня, Олександр поділився першим спільним відео з Мішиною після новини про їх розрив, яке розмістив в сторіз Інстаграму.

На ньому Ксенія йде попереду коміка, який в цей час коментує її больові відчуття в ділянці сідниць.

"А дивіться, ця жопа була вчора на сквоші (вид спорту з м’ячем і ракеткою в закритому приміщенні - ред.), взагалі ледве йде. Просто не може ходити і все у неї болить там", — говорить на відео Еллерт.

Додамо, що не так давно Мішину і Еллерта помітили в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок на Кіпр. А потім і зовсім разом прийшли на весілля акторів Дмитра Сови і Даші Легейди.

У листопаді в пост-шоу "Як вийти заміж" з Григорієм Решетніком актриса розповіла, що у неї в стосунках з Еллертом був складний період, тому зараз закохані намагаються налагодити зв’язок.

Теги:
#Ксенія Мішина #Олександр Еллерт
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