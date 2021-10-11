"Теперь все у нее болит там": Эллерт поделился первым видео с Мишиной после разрыва

Победитель "Холостячки" заинтриговал свежим видео с актрисой

В июле 2021 года Ксения Мишина и Александр Эллерт объявили о расставании. Однако, в день их годовщины ,18 августа, комик и сценарист студии "Квартал 95" поделился романтическим видео с Ксенией, чем очень озадачил поклонников пары.

В понедельник, 11 октября, Александр поделился первым совместным видео с Мишиной после новости о их расставании, которое разместил в сториз Инстаграма.

На нем Ксения идет впереди комика, который в это время комментирует ее болевые ощущения в ягодичной области.

"А смотрите, эта жопа была вчера на сквоше (вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении - ред.), вообще еле идет. Просто не может ходить и все у нее болит там", — говорит на видео Эллерт.

Добавим, что не так давно Мишину и Эллерта заметили в аэропорту, когда те отправлялись на отдых на Кипр. А потом и вовсе вместе пришли на свадьбу актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды.

В ноябре в пост-шоу "Как выйти замуж" с Григорием Решетником актриса рассказала, что у нее в отношениях с Эллертом был сложный период, поэтому сейчас влюбленные пытаются наладить связь.