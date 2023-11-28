Таинственный клон Олега Винника пожаловался, что ему угрожают фанатки "повелителя волчиц"

DISCOMAN не может отбиться от назойливых поклонниц Олега Винника

Пока знаменитый Олег Винник живет и работает в Германии, другой артист, похожий на повелителя волчиц, завоевывает аудиторию в Украине. Украинского певца DISCOMANа, который всегда прячется за очками и не называет своего имени, очень часто путают с Олегом Винником.

DISCOMAN в интервью OBOZ.UA рассказал, как реагирует на то, что его путают с "королем волчиц", и поделился своими творческими планами. Певец обиженно говорит, что не может понять, почему его деятельность сравнивают с творчеством Винника.

Артист копирует прическу, цвет волос и одежду Олега Винника

"Многие фанатки Олега Анатольевича пишут мне личные сообщения в соцсетях с угрозами. Но я всегда отвечаю, что искренне желаю им любви и мира. Поверьте, никогда настоящая украинская женщина не будет оскорблять другого человека. Я переживаю из-за общения с некоторыми его фанатками, стараюсь, чтобы наше общение было максимально культурным", — подчеркнул артист.

Надо сказать, что многие "волчицы", которые с нетерпением ждут выступлений Олега Винника в Германии и Украине, являются поклонницами DISCOMANа.

DISCOMAN говорит, что с Олегом Винником он не был знаком, однако артист планирует гастроли в Германии, поэтому надеется встретиться с Винником на одном из своих концертов.

Артист творит диско-музыку, говорит, что никого не копирует, а хочет завоевать свою аудиторию и стать узнаваемой личностью украинского шоу-бизнеса. Сейчас знаменитость выступает в Украине, но впоследствии DISCOMAN настроен завоевывать зарубежную публику.

Стоит напомнить, что впервые о DISCOMANа заговорили, когда его дебютный трек "Гендер" неожиданно появился на странице Олега Винника в Instagram. Интересно, что в видео к песне исполнитель полностью копирует образ звезды, вплоть до прически и цвета волос. Однако лицо артист не показал.

Ранее "Телеграф" писал, как Олег Винник уехал в Германию во время войны. Сейчас знаменитость возвращаться в Украину не собирается.