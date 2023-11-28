Таємничий клон Олега Винника пожалівся, що йому погрожують фанатки "повелителя вовчиць"

DISCOMAN не може відбитися від настирливих прихильниць Олега Винника

Поки знаменитий Олег Винник живе та працює в Німеччині, інший артист, схожий на "повелителя вовчиць", завойовує аудиторію в Україні. Українського співака DISCOMANа, який завжди ховається за окулярами та не називає свого імені, дуже часто плутають із Олегом Винником.

DISCOMAN в інтерв’ю OBOZ.UA розповів, як реагує на те, що його плутають з "королем вовчиць" та поділився своїми творчими планами. Співак ображено каже, що не може зрозуміти, чому його діяльність порівнюють з творчістю Винника.

Артист копіює зачіску, колір волосся та одяг Олега Винника

"Багато фанаток Олега Анатолійовича пишуть мені особисті повідомлення в соцмережах з погрозами. Але я завжди відповідаю, що щиро бажаю їм любові та миру. Повірте, ніколи справжня українська жінка не буде ображати іншу людину. Я листуюся з деякими його фанатками, стараюся, щоб наше спілкування було максимально культурним", — наголосив артист.

Треба сказати, що чимало "вовчиць", які із нетерпінням чекають виступів Олега Винника в Німеччині та в Україні, є прихильницями DISCOMANа.

DISCOMAN каже, що з Олегом Винником він не був знайомий, проте артист планує гастролі в Німеччині, тому сподівається там зустрітись із Винником на одному зі своїх концертів.

Артист творить диско-музику, каже, що нікого не копіює, а хоче завоювати свою аудиторію та стати впізнаваною особистістю українського шоубізнесу. Наразі знаменитість виступає в Україні, але згодом DISCOMAN налаштований завойовувати закордонну публіку..

Варто нагадати, що вперше про DISCOMANа заговорили, коли його дебютний трек "Гендер" неочікувано замайорів на сторінці Олега Винника в Instagram. Цікаво, що у відео до пісні виконавець стовідсотково копіює образ зірки, аж до зачіски та кольору волосся. Проте обличчя артист не засвітив.

Раніше "Телеграф" писав, як Олег Винник виїхав до Німеччини під час війни. Наразі артист повертатися в Україну не має намірів.