Снималась в "Слуге народа" и не общается с сестрой: что известно о Наталье Сумской

Дочь Ольги Сумской уже много лет живет и строит карьеру в России

Наталья Сумская — народная артистка Украины и одна из самых известных актрис театра и кино, читавшая текст Радиодиктанта в этом году. Она построила блестящую карьеру, играет в культовых фильмах и сериалах, но вне сцены известна еще и громким семейным конфликтом — уже много лет не общается со своей младшей сестрой — актрисой Ольгой Сумской.

Что известно о Наталье Сумской

Наталья сразу после окончания университета стала актрисой театра Франко, где играет и по сей день. За свою карьеру она создала десятки ролей — от "Наталки-Полтавки" в 1970-х до матери Василия Голобородька в "Слуге народа". Также она снималась в фильмах "Карпатское золото", "Черный ворон".

Наталья Сумская. Кадр из сериала "Слуга народа"

Впрочем, вне сцены жизни актрисы не так гармонична. Уже много лет Наталья и сестра Ольга Сумская не поддерживают общение. В нескольких интервью Наталья отмечала, что их разделили разные взгляды на жизнь и политические позиции. По ее словам, в отношениях "без политики не обошлось".

Ольга и Наталья Сумские

В 2021 году Ольга Сумская призналась, что ее сестра не здоровается с ней на публике. Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Было награждение Шевченковских лауреатов. В театре Франко полный зал людей. Все уже сидят, у меня приглашение. Я захожу в зал, сидит Наталья Вячеславовна, Римма Зюбина. Я им: "Добрый день!". Все здороваются, сестра не поворачивает голову. воспринимать? Это больно! Я готова общаться, по-прежнему это тот человек, который привел меня в эту профессию", — признавалась Ольга

Наталья Сумская

Ухудшилась ситуация в 2024 году. Дело в том, что сын Наталии Анатолий рассказал, что тоже поссорился с тетей. Он подверг критике свою двоюродную сестру и дочь Ольги Антонину Паперную, которая живет в России и молчит о войне в Украине.

Ольга Сумская с дочерью Антониной Паперной

Однако в интервью "Люкс ФМ" Ольга Сумская отрицала то, что причиной их раздора стала именно ее дочь.

"Она не объясняла. Она объявила это в интервью, сказала, что мы не общаемся. И это улетело. Я общаюсь. Я до сих пор общаюсь. И призываю к миру, давайте договариваться, давайте сделаем переговоры в семье. Это семья Сумских, славная на всю Украину. И очень досадно, что возникли такие недоразумения"

