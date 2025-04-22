Живет на полном обеспечении матери: как выглядит взрослая дочь актрисы Натальи Сумской и почему она не работает

Судьба молодой женщины сложилась печально из-за большой потери

Наталья Сумская — известная украинская актриса и телеведущая, старшая сестра Ольги Сумской. В этот день, 22 апреля, она отмечает свой день рождения — ей исполнилось 68 лет.

По этому случаю "Телеграф" расскажет, что известно о единственной дочери Натальи Сумской, как ее зовут и как она выглядит.

Дочь Сумской Дарина — что о ней известно

Наталья Сумская дважды была замужем. Первым ее мужем в молодости стал кинооператор Игорь Мамай. В этом браке родилась дочь актрисы Дарина Мамай-Сумская. Во втором браке с Анатолием Хостикоевым у артистки родился сын Вячеслав.

Ольга и Наталья Сумские

Дарина Мамай-Сумская с детства была талантливой девочкой и подавала большие надежды. После окончания школы девушка пошла учиться в колледж циркового искусства, а затем начала петь в ансамбле Государственной пограничной службы Украины, пишет odnaminyta.com.

В молодости Дарина влюбилась в мужчину, они поженились и даже успели родить дочь. Однако спустя три года молодой зять Натальи Сумской внезапно умер. Эта трагедия стала настоящим ударом для дочери актрисы. Даже спустя годы после смерти мужа она не смогла прийти в себя и найти смысл в жизни.

Сейчас 42-летняя женщина нигде не работает и не обеспечивает свою дочь. Как призналась в одном из интервью Наталья Сумская, внучку и дочь Дарину она обеспечивает сама все это время. Известно, что дочь актрисы ведет непубличный образ жизни, ее нет в соцсетях и она не построила творческую карьеру, потеряв интерес к жизни после смерти мужа.

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