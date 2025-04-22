Живе на повному забезпеченні матері: як виглядає доросла донька актриси Наталії Сумської та чому вона не працює

Доля молодої жінки склалася сумно через велтику втрату

Наталія Сумська – відома українська актриса і телеведуча, старша сестра Ольги Сумської. Цього дня, 22 квітня, вона відзначає свій день народження – їй виповнилося 68 років.

З цієї нагоди "Телеграф" розповість, що відомо про єдину доньку Наталію Сумську, як її звуть і як вона виглядає.

Донька Сумської Дарина — що про неї відомо

Наталія Сумська двічі була одружена. Першим її чоловіком у молодості став кінооператор Ігор Мамай. У цьому шлюбі народилася донька актриси Дарина Мамай-Сумська. У другому шлюбі з Анатолієм Хостікоєвим у артистки народився син В’ячеслав.

Ольга та Наталія Сумські

Дарина Мамай-Сумська з дитинства була талановитою дівчинкою та подавала великі надії. Після закінчення школи дівчина пішла навчатись у коледж циркового мистецтва, а потім почала співати в ансамблі Державної прикордонної служби України, пише odnaminyta.com.

У молодості Дарина закохалася в чоловіка, вони побралися і навіть встигли народити дочку. Однак через три роки молодий зять Наталі Сумської раптово помер. Ця трагедія стала справжнім ударом для дочки актриси. Навіть через роки після смерті чоловіка вона не змогла оговтатися і знайти сенс у житті.

Наразі 42-річна жінка ніде не працює і не забезпечує свою доньку. Як зізналася в одному з інтерв’ю Наталія Сумська, онуку та дочку Дарину вона забезпечує сама весь цей час. Відомо, що дочка актриси веде непублічний спосіб життя, її немає в соцмережах і вона не збудувала творчої кар’єри, втративши інтерес до життя після смерті чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам’яталася Людмила Янукович, коли була перша леді України. Вона мала цей статус чотири роки, але так і не стала леді.