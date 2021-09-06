Сенцов о Зеленском: "Они думают, что могут меня купить"

Сенцов считает, что отношение Зеленского к нему изменилось после критики со стороны режиссера

Украинский кинорежиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что его из российской тюрьмы вытащил не Владимир Зеленский, а предыдущая власть и активисты, которые работали над этим в течение пяти лет. Режиссер также добавил, что его невозможно купить.

Об этом Сенцов заявил в интервью изданию "Украинская правда".

По мнению режиссера, Зеленский сейчас относится к нему не очень хорошо, ведь Сенцов несколько раз "по нему проехался" и президенту от того было не очень приятно.

Сенцов также не считает, что он должен быть "по гроб жизни" благодарен Зеленскому, что он вытащил его из тюрьмы, или попросил для него квартиру.

"В их мире происходит то так. Они думают, что они могут купить Сенцова... Когда кто-то им написал в комментариях: "вы не знаете, кого вы освободили на свою голову, так что сейчас знакомьтесь". Нет, меня невозможно купить этими вещами, нет", — заявил режиссер.

Бывший политзаключенный Кремля добавил, что Зеленский в вопросе его освобождения "прошел последнюю милю", а предыдущая власть и активисты работали над этим 5 лет.

По словам Сенцова, он благодарен Зеленскому, но это не значит, что он теперь должен за ним идти.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в начале 2021 у кинорежиссера Олега Сенцова родилась дочь. Девочку назвали Эммой.