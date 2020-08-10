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Понедельник, 10.08.2020
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В Украине продолжает падать прирост COVID-19 (Карта)

В Украине продолжает падать прирост COVID-19 (Карта)
11:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008.

Адаптивный карантин, в частности деление Украины на зоны, начало давать свои плоды. В стране начало падать число новых случаев COVID-19.

Об этом гласят данные ресурса СНБО, осуществляющего мониторинг распространения эпидемии коронавируса.

Отмечается, что за сутки стране подтвердили 1008 новых случаев заболевания. Всего в Украине уже 81 957 больных COVID-19.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени: 

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток. 

Вчера в стране было зафиксировано 1 199 новых заболевших. Таким образом прирост заболеваемости сократился на 191 человека.

От COVID-19 всего умерли 1 922 человек, из них 25 - за последние сутки. Смогли побороть болезнь уже 44 359, за сутки - 387.

Антирекордсмены по COVID-19: 

  • Львовская область - 130 человек (всего 10981),

  • Ивано-Франковская - 121 (5797),

  • Харьковская - 117 (4901),

  • Черновицкая - 108 (6777).

В Минздраве назвали регионы, в которых не стоит ослаблять карантин

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировали 20 млн 7 тыс. 712 инфицированных человек.

Как известно, 31 июля Украина была разделена на 4 зоны по уровню эпидемической опасности из коронавирусной болезни COVID-19: зеленую, желтую, оранжевую и красную. 

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Все по теме:

Украина, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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