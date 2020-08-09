В Минздраве назвали регионы, в которых не стоит ослаблять карантин

Максим Степанов рассказал, что Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина.

В Украине по состоянию на 9 августа восемь областей и город Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, пока не готовы к смягчению карантина город Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская, Черновицкая области.

По АР Крым и Севастополю данные отсутствуют.

В Украине по состоянию на 9 августа лабораторно подтверждено 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки - 1199.

Наибольшее количество новых случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 125, Ивано-Франковской области - 124, Харьковской области - 123, в городе Киев - 120, Черновицкой области - 104, Одесской области - 96.