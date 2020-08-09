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Воскресенье, 09.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине снова свыше тысячи новых случаев COVID-19 (Карта)

В Украине снова свыше тысячи новых случаев COVID-19 (Карта)
09:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавируса, 18 больных скончались.

В Украине все еще "бушует" коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на сегодня лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО, который осуществляет мониторинг распространения эпидемии коронавируса.

Вчера сообщалось о 1489 случаях коронавируса в стране. Таким образом, за прошедшие сутки прирост COVID-19 снизился на 290 человек.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени: 

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток. 

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Напомним, в порт Южный, который находится в Одесской области, зашел греческий корабль, Оказалось, что половина экипажа больна COVID-19.

Вчера наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в городе Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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