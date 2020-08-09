В Украине снова свыше тысячи новых случаев COVID-19 (Карта)

В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавируса, 18 больных скончались.

В Украине все еще "бушует" коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на сегодня лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО, который осуществляет мониторинг распространения эпидемии коронавируса.

Вчера сообщалось о 1489 случаях коронавируса в стране. Таким образом, за прошедшие сутки прирост COVID-19 снизился на 290 человек.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Напомним, в порт Южный, который находится в Одесской области, зашел греческий корабль, Оказалось, что половина экипажа больна COVID-19.

Вчера наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в городе Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях.