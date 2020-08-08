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Суббота, 08.08.2020
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В Минздраве не планируют тестирование учителей на коронавирус перед 1 сентября

В Минздраве не планируют тестирование учителей на коронавирус перед 1 сентября
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В Украине тестирование учителей на коронавирус накануне учебного года не предусмотрено. Об этом проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

 "В этом нет нужды. Все, что касается тестирования, у нас очень четко предусмотрено законодательством, нормативной базой, соответствующими приказами Министерства здравоохранения - кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях, и такого механизма или раздела по проведению тестирования наших учителей нет. Только исключительно если есть симптомы коронавирусной болезни у учителя или он является контактным лицом с человеком, у которого подтвержден COVID-19", - подчеркнул Степанов.

Он также рассказал, каким образом будут утилизироваться использованные средства индивидуальной защиты в школах.

"Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость и затем во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией", - сказал министр.

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В Украине по состоянию на 8 августа лабораторно подтверждено 79 750 случаев COVID-19, из них за сутки 1489.

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Украина, Минздрав, Медики, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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