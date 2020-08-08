Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Денис Шмыгаль собирает Кабмин на внеочередное заседание
Шмыгаль соберет Кабмин на внеочередное заседание
Лига чемпионов: сегодня играют Бавария и Барселона
Лига чемпионов: сегодня играют Бавария и Барселона
8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф
В СУ за прошедшие 24 часа зафиксировали 21 новый случай заболевания COVID-19, всего сейчас болеет 301 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 8 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 301 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 675 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке. 

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, военный госпиталь Ровно - 1 военнослужащий).

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 15 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Львовская область - 5 военнослужащих, Харьковская область - 1 сотрудник ВСУ, Ровенская область - 2 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 2 сотрудника ВСУ).  

Глава Минздрава назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных коронавирусом

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное. 

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 143 человек.

За прошедшие 24 часа в Украине коронавирусом заразились 1489 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пандемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений с мая
02 Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали
03 8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Денис Шмыгаль собирает Кабмин на внеочередное заседание
05 Ухудшение ситуации с COVID-19: В Кабмине завтра соберается на внеочередное заседание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине сегодня отмечают день войск связи
В Украине сегодня отмечают день войск связи
Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19
Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19
Horizon Zero Dawn вышла на ПК и тут же была взломана
Horizon Zero Dawn вышла на ПК и тут же была взломана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь