СНБО: в Украине снова антирекорд, около 1,5 тыс человек заразились коронавирусом

В Украине и ранее уже фиксировали высокие показатели заражаемости за сутки:
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 79 750 человек, выздоровевших – 43 655, умерли с начала пандемии от коронавируса 1 879 человек.
На данный момент в стране коронавирусом болеёт 34 тыс 216 человек, это на 882 больше, чем вчера.
Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в:
По данным на утро 8 августа в мире зафиксировали 19 378 036 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные за 7:30 карты при Университете имени Джона Хопкинса.