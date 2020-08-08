СНБО: в Украине снова антирекорд, около 1,5 тыс человек заразились коронавирусом

За прошедшие 24 часа в Украине коронавирусом заразились 1489 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО.

В Украине и ранее уже фиксировали высокие показатели заражаемости за сутки:

7 августа, был также зафиксирован антирекорд 1453 зараженных,

6 августа - антирекорд – 1318 человек,

5 августа – был 1 271 пациент.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 79 750 человек, выздоровевших – 43 655, умерли с начала пандемии от коронавируса 1 879 человек.

На данный момент в стране коронавирусом болеёт 34 тыс 216 человек, это на 882 больше, чем вчера.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в:

Киеве "200",

Одесской области "165",

Львовской области "154",

Харьковской "134",

Ивано-Франковской "126",

Ривненской "109".

По данным на утро 8 августа в мире зафиксировали 19 378 036 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные за 7:30 карты при Университете имени Джона Хопкинса.