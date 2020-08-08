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Суббота, 08.08.2020
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СНБО: в Украине снова антирекорд, около 1,5 тыс человек заразились коронавирусом

СНБО: в Украине снова антирекорд, около 1,5 тыс человек заразились коронавирусом
09:28 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
За прошедшие 24 часа в Украине коронавирусом заразились 1489 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО.

В Украине и ранее уже фиксировали высокие показатели заражаемости за сутки:

  • 7 августа, был также зафиксирован антирекорд 1453 зараженных,
  • 6 августа - антирекорд – 1318 человек,
  • 5 августа – был 1 271 пациент.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 79 750 человек, выздоровевших – 43 655, умерли с начала пандемии от коронавируса 1 879 человек.

На данный момент в стране коронавирусом болеёт  34 тыс 216 человек, это на 882 больше, чем вчера.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в:

  • Киеве "200", 
  • Одесской области "165", 
  • Львовской области "154", 
  • Харьковской "134", 
  • Ивано-Франковской "126", 
  • Ривненской "109".

По данным на утро 8 августа в мире зафиксировали 19 378 036 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные за 7:30 карты при Университете имени Джона Хопкинса.

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Все по теме:

Украина, СНБО, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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