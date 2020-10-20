Коронавирус доводит людей до самоубийства: инфекционист рассказала, как изменилось заболевание

Инфекционист Ольга Голубовская называет коронавирус болезнью тяжелой и изнуряющей не только для пациентов, но и для врачей. Люди устают морально и физически.

Коронавирус влияет не только на общее состояние больного, но и на его нервную систему и даже может подтолкнуть к мыслям о том, чтобы быстрее распрощаться с жизнью. На такую особенность COVID-19 обратила внимание врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

- Это правда, что люди снимают с себя маски, чтобы умереть, - отметила в программе "Бацман" Ольга Голубовская. - Очень часто больных не покидают суицидальные мысли. И это связано не только с длительностью болезни (иногда бывает и не очень длительное течение), это связано с действием вируса на нервную систему и гипоксией, недостаточностью кислорода.

Медик отметила, что за последний месяц течение заболевания у людей с диагнозом COVID-19 существенно изменилось. Это связанно, в первую очередь, с тем, что болезнь очень долго не отступает, а среди больных в тяжелой форме стало больше людей в возрасте 50-60 лет.

- Затягивается в том числе и температурный, лихорадочный период, - пояснила отличия Ольга Голубовская. - Мы выписываем больных из стационара, продержав их без температуры, жаропонижающих лекарст несколько дней. А дома у них начинается новая волна лихорадки и приходитсяя повторно госпитализировать.

Также Ольга Голубовская подчеркнула, что лечение болезни, вызванной новым для человечества вирусом, очень сложное, интуитивное и персонифицированное, поскольку то, что подходит одному пациенту, совершенно не работает с другим.

Врач-инфекционист заявляла, что система здравоохранения в связи с темпами распространения коронавируса на грани коллапса.