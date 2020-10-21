История юной жертвы коронавируса в Украине растрогала сеть

От коронавирусного заболевания COVID-19 умерла 21-летняя активистка Инна Волкова.

В Киеве умерла молодая активистка, член "Школы медиапатриотов" Инна Волкова. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19.

Об этом рассказала член Украинский Хельсинского союза по правам человека - УХСПЧ Марина Хромых.

"Сегодня утром ушла из жизни Инна Волкова. Ей был 21 год. Последние 2 недели она провела в реанимации - боролась со следствием ковида - пневмонией и редким аутоиммунным заболеванием - синдромом Гийена-Барре", - написала Хромых.

Общественный деятель рассказала, что активисты искали способы, что хоть как-нибудь ей помочь.

Сеть тут же поддержала семью погибшей: "Молодая девушка, очень жаль...., соболезнования всем родным и близким", "Это ужас. Мои соболезнования", Всегда грустно, когда умирает человек, а тем более - молодой и с добрым сердцем и намерениями", "Как так ... Какой ужас .... Мои соболезнования всей семье и близким. Прекрасный человек!!!!!".