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История юной жертвы коронавируса в Украине растрогала сеть

История юной жертвы коронавируса в Украине растрогала сеть
08:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
От коронавирусного заболевания COVID-19 умерла 21-летняя активистка Инна Волкова.

В Киеве умерла молодая активистка, член "Школы медиапатриотов" Инна Волкова. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19.

Об этом рассказала член Украинский Хельсинского союза по правам человека - УХСПЧ Марина Хромых.

"Сегодня утром ушла из жизни Инна Волкова. Ей был 21 год. Последние 2 недели она провела в реанимации - боролась со следствием ковида - пневмонией и редким аутоиммунным заболеванием - синдромом Гийена-Барре", - написала Хромых.

Общественный деятель рассказала, что активисты искали способы, что хоть как-нибудь ей помочь.

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Сеть тут же поддержала семью погибшей: "Молодая девушка, очень жаль...., соболезнования всем родным и близким", "Это ужас. Мои соболезнования", Всегда грустно, когда умирает человек, а тем более - молодой и с добрым сердцем и намерениями", "Как так ... Какой ужас .... Мои соболезнования всей семье и близким. Прекрасный человек!!!!!".

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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