Скачать
Суббота, 24.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть
Степанакерт пережил разрушительный обстрел: фото последствий попали в сеть
Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу
Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке
"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке

Коронавирусом заразились еще более 7 тысяч человек в Украине

Коронавирусом заразились еще более 7 тысяч человек в Украине
Обновлено 09:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

За прошлые сутки в Украине выявили свыше 7 тысяч новых случаев COVID-19. Всего в стране теперь 315 826 тысяч случаев коронавирусного заболевания.

Об этом гласят данные системы СНБО, осуществляющей мониторинг ситуации с COVID-19.

По состоянию на 9:00 субботы в Украине 7 014 новых случаев коронавируса.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, среди 191 386 активных больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных.

В Украине обновили список городов в "красной зоне": свежая карта и список

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6289 человек, из них за сутки - 125.

Выздоровели от болезни уже 139 755 человек, из них за сутки - 2177.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети три дня жили в квартире с мертвыми родителями думая, что те спят: подробности трагедии в России
02 Рентген или КТ? Инфекционист пояснил, что лучше делать для выявления коронавируса
03 Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучивать позицию по Крыму, но назвала ожидания от Украины
04 Нелепая смерть: мужчина на спор залез на опору электропередач и получил сильнейший удар током (видео)
05 Комиссия установила причины крушения Ан-26 под Харьковом: родственники погибших готовятся идти в суд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные
Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные
Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
Путину предрекли тяжелые времена в случае победы Байдена на выборах президента США
Путину предрекли тяжелые времена в случае победы Байдена на выборах президента США
Праздник 24 октября: народные приметы и запреты
Праздник 24 октября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь