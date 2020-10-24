Коронавирусом заразились еще более 7 тысяч человек в Украине

За прошлые сутки в Украине выявили свыше 7 тысяч новых случаев COVID-19. Всего в стране теперь 315 826 тысяч случаев коронавирусного заболевания.

Об этом гласят данные системы СНБО, осуществляющей мониторинг ситуации с COVID-19.

По состоянию на 9:00 субботы в Украине 7 014 новых случаев коронавируса.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, среди 191 386 активных больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6289 человек, из них за сутки - 125.

Выздоровели от болезни уже 139 755 человек, из них за сутки - 2177.