В Украине обновили список городов в "красной зоне": свежая карта и список

23 октября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определены населенные пункты, которые попадают в "красную зону". Это 40 городов и 58 районов 19 областей Украины. Новое эпидемическое зонирование вступает в силу в 00:00 в понедельник, 26 октября.

Об этом сообщает Олег Немчинов, министр Кабинета министров Украины.

В "красную зону" включены Полтава, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Харьков, Николаев, Ровно, Чернигов, Черновцы, Хмельницкий.

Также в "красном" списке три города Киевской области, где 23 октября зафиксировано 16 смертей от коронавируса. Это Борисполь, Обухов (оба вместе с районными центрами) и Васильков. При этом Киев остается в "оранжевой зоне".

Лидер Луганская область, где три города – Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, а также 12 районов резко "покраснели". При этом здесь за сутки 144 случая COVID-19 и 4 смерти.

В Одесской и Тернопольской областях в "красную зону" перешли по семь районов. При этом в первой на 23 октября 571 новый случай коронавируса и 3 смерти, а во второй 330 заболевших за сутки и три летальных исхода.

Японские ученые пришли к выводу, что коронавирусы живут на коже человека в среднем девять часов, их можно убить или значительно снизить количество мытьем рук и обработкой спиртом.