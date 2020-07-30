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"Изолированным" украинцам вернут свыше 10 миллионов потерянных денег

"Изолированным" украинцам вернут свыше 10 миллионов потерянных денег
15:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Компенсации работающим украинцам за период изоляции от COVID-19 превысили 10 миллионов гривен.

В Украине выплатят больничные листы нетрудоспособности, выданные про причине изоляции от коронавируса, на сумму свыше 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Отмечается, что наибольшее количество таких больничных выдали в Житомирской области. Выплаты были начислены более тысяче жителям на сумму полтора миллиона гривен.

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В ведомстве напомнили, что каждое лицо, имеющее страховку, при контакте с зараженным COVID-19 может получить лист нетрудоспособности, позволяющий отправиться на самоизоляцию, чтобы приостановить распространение коронавируса.

"Потерянный за время самоизоляции под контролем заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины", - сообщает ФССУ.

Отмечается, что финансирование пособий в данном случае осуществляется ФССУ за счет финансовой помощи, которую выделяют из фонда борьбы с COVID-19 согласно постановлению правительства.

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ФССУ напоминает, что сумма выплат фонда за время изоляции составит половину среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и полный средний доход - для медработников.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро диагностировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Больше всего больных выявили в Киеве. За минувшие сутки там зафиксировали наибольшее количество случаев за все время эпидемии - 199.  Далее Львовская область - 131, в Ровенская область - 105, в Ивано-Франковская область 104.

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Коронавирус, ФССУ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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