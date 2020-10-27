Деньги для онкобольных передали на дороги: в Украине разгорается новый скандал

Власти Украины для развития дорог передали во Львовскую область 61,55 млн гривен, взятых с проекта бюджета Министерства охраны здоровья, которые ранее планировали направить на совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.

По заявленным данным, всего в этой бюджетной програме перераспределили 104,75 млн гривен.

Таким образом Госагентство автомобильных дорог Украины на ремонт дорог общего пользования во Львовской области получит 60% от этой суммы.

Еще 33,2 млн гривен достались Министерству образования и науки, а именно не реставрациб главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франка, а 10 млн пошли Министерству энергетики на развитие Новоконстантиновской шахты.

Также власти перераспределят общий бюджет Укравтодора, таким образом С 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн пойдет на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн - также на развитие дорог во Львовской области.

Напомним, 31,5 млрд гривен из Дорожного фонда направлены на ремонт и строительство дорог госзначения. В апреле Укравтодор и Укрэксимбанк заключили договор на финансирование дорожного строительства на 19,3 млрд гривен под государственные гарантии. Также Укравтодора были перераспределены 35 млрд гривен из фонда противодействия COVID-19.

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что на строительство дорог и амбулаторий пошло 12,6 млрд гривен - при этом на средства из COVID-фонда не было закуплено ни одного аппарата искусственной вентиляции легких.