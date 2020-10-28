"Пообещали бюджет направить в дорожный фонд": сеть шокировало закрытие реестра электронных деклараций

Решение Национального агентства по предупреждению коррупции 28 октября в 18:00 - закрыть реестр электронных деклараций взволновало сеть.

В своем материале "Телеграф" собрал подборку из реакций соцсетей на данное событие.

Адвокат Клим Братковский в своем Фейсбуке предположил: "в ближайшее время МВФ сообщит, что прекращает сотрудничество с Украиной из-за решений КСУ".

Военно-политический эксперт Юрий Бутусов отмечает, что в КС людей вероятно "держат в заложниках, или пообещали бюджет антикоррупционных органов направить в дорожный фонд".

"Они совсем потеряли страх. Точнее мы дали им его потерять. Надо это изменить!", - говорит активист Сергей Стерненко в своем Фейсбуке.

Адвокат Роман Маселко прокомментировал это решение суда довольно кратко:

Украинский журналист и политик Мустафа Найем отмечает: "Конституционный суд стал коллективным младшим братом Виктора Януковича", - добавив, что решение о фактической отмене системы электронного декларирования - "это угроза всему, что было сделано на пути к цивилизованному миру за последние семь лет".

"Десяток рабов в здании на Жилянской хотят поставить на колени и сделать рабами коррупции, цинизма и мутных схем целую страну", - подчеркивает Мустафа.

Стоит напомнить, что ранее власти Украины направили на развитие дорог 61,55 млн гривен, которые планировали пустить на совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Также случился скандал из-за того, что на ремонт и строительство дорог в Украине направили большую сумму денег и из "коронавирусного" спецфонда.