Здание Конституционного суда Украины забросали файерами: фото и видео

В пятницу, 29 октября, под Конституционным судом Украины проходит акция против скандального решения по борьбе с коррупцией, которое вызвало резонанс среди "патриотов", праворадикалов и еврооптимистов.

Хотя на митинге многие заметили на перебои с мобильной связью и отключение Интернета, фото и видео с места событий активно постят в сети.

Сейчас на месте - скандальный бывший депутат Владимир Парасюк, сложивший мандат Святослав Вакарчук, активист Сергей Стерненко и множество других известных общественности украинцев, а также люди с символикой "Демсокыры" (они же принесли с собой плакаты с цитатами о прекращении полномочий судей КСУ в случае смерти) и "Нацкорпус".

Отмечается, что митинги под зданием КСУ бывали разные и не малые. "Но фаерами Конституционный суд Украины забрасывают на нашей памяти впервые", - комментируют ситуацию в Клименко тайм.

Кадры с места событий:

Стерненко в своем Телеграм канале также поделился фото забросанного фаерами здания КСУ в дыму:

По предварительной информации, митингующие под КСУ требуют открыть им ворота и впустить их во двор, а также, чтобы к ним вышло руководство. Сам двор забросали файерами и презервативами.

Отдельные горячие головы примеряются к тому, как перелезть через забор. На место акции подтягиваются силовики.

Также под КС были замечены люди с петардами:

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