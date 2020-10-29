У мужа-пенсионера судьи КСУ нашли квартиру в Киеве за 13 миллионов

Муж судьи Конституционного суда Украины Ирины Завгородней Сергей в июле купил 3-комнатную квартиру в престижном комплексе "Новопечерские липки".

Об этом сообщили журналисты Bihus.Info.

По данным Госреестра недвижимости, площадь квартиры - 124 квадратных метра.

Ориентировочная стоимость такого жилья без ремонта - почти 13 млн гривен, стоимость квартиры похожей площади с ремонтом начинается примерно с 14 млн гривен.

В 2018-м Завгородний уже покупал квартиру в "Новопечерских Липках" в соседнем доме комплекса. Тогда 54 квадратных метра якобы обошлись ему в 1,3 миллиона гривен, хотя сейчас цены на аналогичные квартиры в этом же доме стартуют с почти 4 миллионов гривен.

Доход Сергея Завгороднего, внесенный в декларацию жены, состоит из пенсии (75 тыс. гривен) от Пенсионного фонда в Москве (у Завгороднего российское гражданство), 1,8 млн гривен от продажи меньшей квартиры на Драгомирова и 700 тыс. гривен - от продажи авто. При этом автомобиль Завгородний обновил чуть ли не сразу, приобретя в конце 2019-го новый BMW X4 за 1,6 миллионов гривен.

Сама информация о покупке квартиры должна появиться в декларации Ирины Завгородней в следующем году, но 28 октября Конституционный суд, судьей которого и является Завгородняя, проголосовал за фактическое закрытие реестра деклараций и электронного декларирования.

Если верить последней электронной декларации Завгородней, ее зарплата в прошлом составила более 4 миллионов гривен. Еще почти 3 миллиона гривен Завгородней якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак. В наличности судья держит 120 тыс долларов и 2,8 миллионов гривен.

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