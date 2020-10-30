Открытие реестра электронных деклараций вызвало шумиху в сети

С пятницы, 30 октября, реестр электронных деклараций снова доступен. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Об этом стало известно около полуночи.

В распоряжении Кабмина говорится о том, что "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте к публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

На это решение украинцы отреагировали неоднозначно. Часть говорит о том, что справедливость восторжествовала, и снова появился один из рычагов для борьбы с коррупцией.

"Доступ к электронным декларациям государственных чиновников открыт! А это значит только одно. Гражданское общество работает. Друзья – вы крутые. Не останавливайтесь", - написала в своем Facebook журналистка Янина Соколова.

Политолог Евгений Магда озвучил предположение, что вряд ли Конституционный Суд Украины мог принять спорное решение без одобрения сверху.

"Интересно посмотреть, как наши посольства завтра будут объяснять решения правительства НЕ выполнять вердикт Конституционного Суда. При всем уважении к нашим дипломатам", - отметил Магда.

Адвокат и блогер Клим Братковский предположил, что решением Кабмина точка в вопросе реестра электронных деклараций вряд ли поставлены.

"Мы ещё увидим, как суд на Окружной отменяет решение Президента о продолжении работы реестра деклараций", - привел пример возможного развития событий он.

В сети также появился тематический мем с версией, что Кабмин начинает воевать с Конституционным Судом.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский собрал срочное заседание СНБО, где заявил, что система электронного декларирования все же будет работать.