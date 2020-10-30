Зеленский внес законопроект по Конституционному суду: что не так с документом

Президент Владимир Зеленский после срочного совещания внес в Верховную Раду проект закона об отмене скандальных решений Конституционного суда и переизбрании судей, что противоречит Конституции Украины.

Документ опубликован на Телеграмм-канале Klymenko Time.

В законопроекте всего два статьи. В первой решение КС от 27 октября 2020 года называется ничтожным (то есть не имеющим правовых последствий) и принятым судьями "в условиях реального конфликта интересов".

Во второй говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия этого решения по антикоррупционной политике. Также здесь содержится предписание субъектам назначения судей Конституционного суда проектом закона "неотложно начать процедуру отбора через конкурс нового состава судей".





"В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение Конституционного суда, из-за которого и начался скандал, "не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления". При этом в документе указано, что КСУ прибег к принятию этого решения якобы путем манипуляций и сделан вывод:

"Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

В ответ на новость о появлении президентского законопроекта политолог Евгений Магда на своей странице в Facebook напоминает основные положения закона, который гарантирует неприкасаемость судьям Конституционного суда:

Журналист и блогер Алена Яхно также напоминает, что судей КСУ выбирают на 9 лет, у них полный иммунитет, и их решения нельзя обжаловать.

А нардеп от партии «Слуга народа» Александр Дубинский посмеялся над вызовом главы КСУ Александра Тупицкого на допрос в Государственное бюро расследований: "Никто никуда не пойдет. Очередная штанга и подмена реальной правоохранительной деятельности пиаром".

Как сообщал "Телеграф", ранее Кабмин вразрез с решением КС открыл обратно доступ к реестру электронных деклараций.