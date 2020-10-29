Главу Конституционного суда вызвали на допрос в ГБР

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий должен будет 2 ноября прийти на допрос в Государственное бюро расследований.

Информация об этом размещена на официальном сайте правоохранительного органа.

«Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации», — заявил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачов.

Следователи изучают возможное влияние преступной организации на работу хозяйственных судов и принятие ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц. Главу КСУ проверяют на причастность к преступной организации и совершение преступлений в ее составе, а также сокрытие преступлений.

Стоит отметить, что на экстренном заседании СНБО по поводу нашумевшего решения КСУ по е-декларациям, президент Владимир Зеленский отметил, что вердикт мог быть вынесен под давлением.

«Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги», - сказал он.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях чиновников. Еще одно решение суда привело к закрытию реестра электронных деклараций. Впрочем, после уже упомянутого срочного заседания СНБО Кабмин обязал НАПК срочно возобновить доступ к е-декларациям.