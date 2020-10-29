НАПК обязали открыть доступ к реестру электронных деклараций

В четверг, 29 октября, на внеочередном заседании правительства Украины, во исполнение решения СНБО было принято распоряжение которым обязали Национальное агентство по предупреждению коррупции неотложно восстановить доступ для граждан в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

Об этом сообщил министр в Кабмине Украины Олег Немчинов в своем Телеграм канале.

Стоит напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский, во время срочного заседания СНБО заявил, что система электронного декларирования все же будет работать.

Этому предшествовало скандальное решение Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, принятое 27 октября.

А также решение Национального агентства по предупреждению коррупции, о закрытии реестра электронных деклараций, принятое 28 октября.