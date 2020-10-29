На срочном заседании СНБО Зеленский дал обещание насчет электронного декларирования

После скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование и закрытия реестра электронных деклараций, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система электронного декларирования все же будет работать.

Об этом он сказал во время срочного заседания СНБО.

По словам президента, необходима срочная реакция на ситуацию, которая сложилась после принятия Конституционным Судом данного решения.

"Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства", - отметил он.

Владимир Зеленский акцентировал внимание, что из решения КСУ возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАЗК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления - секретаря местного совета или председателя местного совета.

Он призвал членов СНБО разработать конкретные решения.

"Главные вопросы. Почему вообще появилось данное решение Конституционного Суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного Суда и чем именно?", - отметил глава государства.

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