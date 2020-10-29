Важно знать "героев": названы имена судей, принявших скандальное решение КС

Конституционный суд Украины, который 27 октября принял нашумевшее решение по борьбе с коррупцией, представляет угрозу нацбезопасности страны, ввиду чего полезно знать имена ответственных судей.
Их назвал народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Телеграм канале.
Был составлен список из участников беспредельного решения по антикоррупционной реформе, в котором 11 судей проголосовавших "за".
В этот список вошли:
- Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии “Свобода”)
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
- Сас Сергей (Связи: партия “Батькивщина”)
- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность).
Напомним, что в соответствии с решением КСУ от 27 октября был закрыт реестр электронных деклараций.