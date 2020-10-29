Важно знать "героев": названы имена судей, принявших скандальное решение КС

Конституционный суд Украины, который 27 октября принял нашумевшее решение по борьбе с коррупцией, представляет угрозу нацбезопасности страны, ввиду чего полезно знать имена ответственных судей.

Их назвал народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Телеграм канале.

Был составлен список из участников беспредельного решения по антикоррупционной реформе, в котором 11 судей проголосовавших "за".

В этот список вошли:

Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии “Свобода”)

(квота партии “Свобода”) Тупицкий Александр , глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)

, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию) Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)

(связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей) Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)

(Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом) Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)

(Связи: донецкие, Янукович) Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)

(Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне) Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).

(Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого). Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)

(Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко) Сас Сергей (Связи: партия “Батькивщина”)

(Связи: партия “Батькивщина”) Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)

(Связи: Игорь Палица) Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность).

Напомним, что в соответствии с решением КСУ от 27 октября был закрыт реестр электронных деклараций.