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Важно знать "героев": названы имена судей, принявших скандальное решение КС

Важно знать "героев": названы имена судей, принявших скандальное решение КС
14:24 Сегодня Телеграф Фото: КСУ (twitter)

Конституционный суд Украины, который 27 октября принял нашумевшее решение по борьбе с коррупцией, представляет угрозу нацбезопасности страны, ввиду чего полезно знать имена ответственных судей.

Их назвал народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Телеграм канале.

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Был составлен список из участников беспредельного решения по антикоррупционной реформе, в котором 11 судей проголосовавших "за".

В этот список вошли:

  • Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии “Свобода”)
  • Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
  • Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
  • Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
  • Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
  • Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
  • Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
  • Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
  • Сас Сергей (Связи: партия “Батькивщина”)
  • Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
  • Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность).

Напомним, что в соответствии с решением КСУ от 27 октября был закрыт реестр электронных деклараций.

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Украина, КСУ, Судьи, Сергей Лещенко, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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