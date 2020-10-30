Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота - глава КС Тупицкий

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий усмотрел в президентском законопроекте о прекращении полномочий КСУ признаки конституционного переворота.

Об этом Тупицкий сообщил на пресс-конференции в пятницу, 30 октября.

Глава КСУ подчеркнул, что суд можно реформировать, но конституционным способом. В частности, указал на наличие трех вакансий судей. Также он отметил, что законопроект, переданный президентом в Верховную Раду, нарушает Конституцию Украины.

"Зачем привлекать парламент к такому неконституционному делу? Почему тогда не указом президента? Один человек взяла на себя ответственность, потому что инициатива президента, и отменил указом решение КС, так проще давать этому оценку" – считает Тупицкий.

Также Тупицкий отметил, что на рассмотрении Конституционного суда находится целый блок вопросов о несоответствии Конституции антикоррупционного законодательства.

"Суд по нему решение ещё не принимал. Если бы суд был ангажирован, предвзят, что мешало этими же голосами проголосовать и удовлетворить все представление? Давайте здраво смотреть на эти вопросы", - сказал Тупицкий.

Ранее сообщалось, что решение Конституционного суда Украины, которым полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, были признаны неконституционными, может повлиять на реализацию результатов выборов.